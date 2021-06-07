تجمع الاطباء دعا الى دفع المستحقات المتأخرة للاطباء

دعت اللجنة النقابية في قطاع الاطباء المركزي في "تجمع الاطباء في لبنان"، في بيان، الحكومة الى "دفع مستحقات الأطباء المترتبة عليها لاكثر من سنة، فهم يتقاضون حاليا مستحقات 2019".وحيا التجمع "تحرك اللجان الطبية في البقاع، من خلال وقفة تضامنية لساعة من الوقت، احتجاجا على تأخر الدولة في دفع المستحقات المتأخرة للأطباء"، مشيرا الى أن "هذه المستحقات هي من حق الأطباء، الذين يعملون مقابل تعرفة قليلة تدفع بعد سنة أو سنتين من إنجاز العمل الطبي، وكأنهم يعملون بشكل شبه مجاني". ورأى "ضرورة زيادة التعرفة وربطها بمؤشر غلاء المعيشة، وأن يتم الدفع مباشرة للطبيب وليس بواسطة المستشفى أو عبر اللجان الطبية، وضمن مهلة زمنية قصيرة لا تتعدى الثلاثة أشهر، وان تتحدد قيمة التعرفة بعد دراسة معمقة من قبل نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس، للوضع الاقتصادي العام وقيمة الليرة اللبنانية المتدنية، وقدرة المواطن المالية، وبالتنسيق مع الهيئات الضامنة كافة".وفي الختام، ناشد التجمع مجلسي نقابتي الاطباء في بيروت والشمال، الى "المبادرة بالدعوة الى عقد جمعيات عامة استثنائية، في العاصمة و المحافظات، لاتخاذ القرار المناسب، بخصوص اعلان الاضراب العام، حتى تحقيق المطالب المزمنة و المشروعة للاطباء، تفاديا لاستمرار مسلسل هجرتهم الى الخارج".