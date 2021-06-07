لبنان

مدير عام أوجيرو لـ"لبنان 24 ": لم أحدّد أي مهلة زمنية لانقطاع الانترنت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-06-2021 | 04:27
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أكّد مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية في اتصال مع "لبنان 24" أن ما "نُقل عنه بالأمس عن إمكانية انقطاع الانترنت في لبنان بعد أسبوعين، لم يكن دقيقاً".

 

وقال: "لم أحدد أي مهلة زمنية لانقطاع الشبكة، ولكنني أطلقت التحذير لاستباق وقوع الكارثة المرتبطة بعدم توفر الطاقة في لبنان".

 

وأضاف: "اليوم نعيشُ أزمة كهرباء ومعامل الطاقة قد تتوقف عن الانتاج، وعندها فإن الشبكات الخاصة بالانترنت لن تعمل طالما لم يكن هناك أي كهرباء أو طاقة. ولهذا، رفعت الصوتُ عالياً لأن هذه المشكلة لن تطال فقط قطاع الانترنت بل ستطال أيضاً كل المرافق العامة والخاصة على حدّ سواء، من وزارات ومستشفيات وغيرها".

 

ولفت كريدية إلى أنّ "الاتصالات مستمرّة وقائمة مع المعنيين لإيجاد الحلول الآنية والظرفية، ولكن الأمر الأهم هو في حل أزمة الكهرباء لأنها ستضرب كل القطاعات".

 

وتابع: "هيئة أوجيرو بإمكانها استقدام مولدات لكل محطة ولكل شبكة، ولكن في حال انقطع المازوت، كيف سيصار لنا تشغيل هذه الشبكات عبر المولدت؟".

 

وأردف: "مهما تحدثنا عن بدائل في حال انقطاع الشبكات، فإنه في حال لم يكن هناك أي مورد للطاقة فلا بديل يمكن أن ينفع، ويجب معالجة مشكلة توافر مادة الفيول بسرعة قصوى".

 

 

المصدر: لبنان 24
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