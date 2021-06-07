انتبه خطر اشتعال حرائق!

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني، النشرة الاسبوعية المتعلقة في نسبة احتمال نشوب الحرائق، وتظهر النشرة الخاصة بهذا الاسبوع نسبة متقدمة لخطر اندلاع الحرائق بسبب الارتفاع الملحوظ الذي ستشهده درجات الحراراة.