لبنان

انتبه خطر اشتعال حرائق!

Lebanon 24
07-06-2021 | 05:12
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني، النشرة الاسبوعية المتعلقة في نسبة احتمال نشوب الحرائق، وتظهر النشرة الخاصة بهذا الاسبوع نسبة متقدمة لخطر اندلاع الحرائق بسبب الارتفاع الملحوظ الذي ستشهده درجات الحراراة.
 
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حرائق

دفاع مدني

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