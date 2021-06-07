لبنان

طقس ربيعي يسيطر على لبنان.. ودرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية

Lebanon 24
07-06-2021 | 12:31
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم دون تعديل في الحرارة.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.
ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة)


الطقس المتوقع في لبنان:
الاثنين: قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل محدود فوق الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.


الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل في الحرارة.


الاربعاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما ترتفع على الساحل.


الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، من دون تعديل على الساحل، ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.


- الحرارة على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 الى 25 كلم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات مساء بسبب الضباب .
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 75%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,27
- ساعة غروب الشمس: 19,42
 
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