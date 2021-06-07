هذه مواعيد تجول السوريين ضمن نطاق نهر ابراهيم

اعلنت بلدية نهر ابراهيم في بيان انه "لوحظ في الاونة الاخيرة حركة مرور وتجول غير مبررة للاجانب والسوريين ليلا داخل احياء البلدة، ونظرا للاوضاع الامنية والصحية الراهنة، وحيث ان حركة تجوب غير مبررة سواء بالسيارات او سيرا تثير الريبة والشك، وحرصا على سلامة ابناء البلدة وسكانها وراحتهم، يمنع التجول يوميا من التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا، للأجانب والسوريين القاطنين ضمن نطاق البلدة، كما يمنع مغادرة مكان السكن او استقبال الزوار ليلا لأي سبب كان، تحت طائلة ترحيل المخالفين لمضمون هذا التعميم الى خارج البلدة".