لبنان

هذه مواعيد تجول السوريين ضمن نطاق نهر ابراهيم

Lebanon 24
07-06-2021 | 05:43
A-
A+
Doc-P-830808-637586666555345198.jpg
Doc-P-830808-637586666555345198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت بلدية نهر ابراهيم في بيان انه "لوحظ في الاونة الاخيرة حركة مرور وتجول غير مبررة للاجانب والسوريين ليلا داخل احياء البلدة، ونظرا للاوضاع الامنية والصحية الراهنة، وحيث ان حركة تجوب غير مبررة سواء بالسيارات او سيرا تثير الريبة والشك، وحرصا على سلامة ابناء البلدة وسكانها وراحتهم، يمنع التجول يوميا من التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا، للأجانب والسوريين القاطنين ضمن نطاق البلدة، كما يمنع مغادرة مكان السكن او استقبال الزوار ليلا لأي سبب كان، تحت طائلة ترحيل المخالفين لمضمون هذا التعميم الى خارج البلدة".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:13 | 2021-06-07
12:10 | 2021-06-07
12:08 | 2021-06-07
11:47 | 2021-06-07
11:42 | 2021-06-07
11:10 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website