لبنان

وزني أعطى توجيهاته بدفع مبلغ كمستحقات المستشفيات وبدل أتعاب الأطباء

Lebanon 24
07-06-2021 | 06:05
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 101 مليار و225 مليون ليرة كمستحقات المستشفيات الواردة من وزارة الصحة وبدل أتعاب الأطباء.
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وزني

مستشفيات

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