الجيش: توقيف أشخاص وضبط كمية من المحروقات والترابة المعدّة للتهريب

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتباراً من تاريخ 3 / 6 / 2021 ولغاية 6 / 6 / 2021 سبعة مواطنين وسورياً واحداً، وأحبطت تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قُدِّرت بـ: 42750 ليتراً من مادة المازوت و3850 ليتراً من مادة البنزين، بالإضافة إلى طن من الترابة جميعها محملة في 3 صهاريج و5 سيارات وآليتين نوع فان وباص.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".