لبنان

أزمة الكهرباء إلى انفراج

Lebanon 24
07-06-2021 | 06:27
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وافق رئيس الجمهورية ميشال عون على استصدار الموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات مستنديّة لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان وذلك من خلال اعطاء سلفة خزينة للمؤسسة استنادا الى القانون الذي اقره مجلس النواب بإعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة لشراء محروقات بحد اقصى قدره 300 مليار ليرة. وأعلنت رئاسة الجمهورية أن أزمة الكهرباء الى انفراج.
 
وكان عون اثار هذه المسألة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وخلال الاجتماع المالي الذي عقد الاسبوع الماضي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهدف ازالة العقبات التي ادت الى تأخير اصدار سلفة الخزينة لمؤسسة الكهرباء.
 
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