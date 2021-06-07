نديم الجمّيل يدعو عون للاستقالة: وجوده "صورياً" في بعبدا جريمة!

دعا النائب المستقيل، نديم الجميّل، رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، إلى الاستقالة "لأن وجوده في بعبدا صوَرياً، هو جريمة بحق لبنان".وكتب الجميّل في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الرئيس جالس على كرسيه ومتمسّك به، والبلد ينهار والوضع من سيّئ إلى اسوأ…اذا فخامته غير قادر على إيجاد حل أو على الاقل وضع خطة للانقاذ، فما الفائدة من بقائه؟ فليعلن استقالته لأن وجوده في بعبدا صوَرياً، هو جريمة بحق لبنان (والمسيحيين اذا بفضّل هالمصطلح)".