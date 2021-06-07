الأسمر استقبل وفداً من جمعية الصناعيين.. على ماذا تركز النقاش؟

استقبل قبل ظهر اليوم رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر مع أعضاء هيئة المكتب في مقر الاتحاد وفداً من جمعية الصناعيين في لبنان مثّلها الدكتور أحمد جابر والدكتور منير البساط.



وقد تركّز النقاش والاتفاق على الأمور الأربعة التالية:

الدعوة إلى الإسراع بتأليف حكومة إنقاذ وطني واقتصادي ورفض أي مبرّر للعرقلة من أيّ جهة أتت.

2- البدء بإجراء الإصلاحات الأساسية والتدقيق الجنائي وكل ما يؤدّي إلى قيام دولة القانون والمواطنة.

3- إعادة النظر في وضع النظام المصرفي بما يؤمّن حفظ حقوق جميع المودعين والمشاركة في الاقتصاد الوطني الحقيقي بدعم الصناعة والزراعة والقطاعات المنتجة.

4- إطلاق أوسع حوار اجتماعي واقتصادي يضمّ مختلف أطراف الإنتاج وتوسيعه ليشمل الفئات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.



كما اتفق الطرفان على استمرار التواصل والبحث عن حلول لمكافحة المسائل المشتركة. 1-الدعوة إلى الإسراع بتأليف حكومة إنقاذ وطني واقتصادي ورفض أي مبرّر للعرقلة من أيّ جهة أتت.2-البدء بإجراء الإصلاحات الأساسية والتدقيق الجنائي وكل ما يؤدّي إلى قيام دولة القانون والمواطنة.3-إعادة النظر في وضع النظام المصرفي بما يؤمّن حفظ حقوق جميع المودعين والمشاركة في الاقتصاد الوطني الحقيقي بدعم الصناعة والزراعة والقطاعات المنتجة.4-إطلاق أوسع حوار اجتماعي واقتصادي يضمّ مختلف أطراف الإنتاج وتوسيعه ليشمل الفئات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.كما اتفق الطرفان على استمرار التواصل والبحث عن حلول لمكافحة المسائل المشتركة.