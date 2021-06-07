لبنان

دياب وقع على كتاب وزني لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية

Lebanon 24
07-06-2021 | 07:05
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 وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب الكتاب الذي أرسله وزير المال غازي وزني إلى رئاسة الحكومة المتعلق بطلب الموافقة الاستثنائية لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.
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حسان دياب

غازي وزني

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