لبنان

سرقة محتويات مزار مار شربل.. هذا ما حصل في جديدة الفاكهة!

Lebanon 24
07-06-2021 | 07:06
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أقدم مجهولون على سرقة محتويات مزار مار شربل في بلدة جديدة الفاكهة محلة النهر في البقاع الشمالي، وسرقوا كابل كهرباء وإنارة المزار.

وشجب كاهن الرعية الأب جان نصرالله في بيان، العمل ووصفه بالعمل الرخيص، والخسيس، و"لا يوجد سابقة، بأن تسرق محتويات الأماكن المقدسة في منطقتنا، ولكن للأسف من فترة وجيزة تعرض دير مار رومانوس ببلدة جبولة للسرقة، واليوم مزار مار شربل".

وختم الأب نصرالله ب"الطلب إلى الأجهزة الأمنية العمل على كشف الفاعلين وعدم تكرار هذا الإعتداء على بيوت الله".
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