قائد الجيش استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانّا فرونِتسكا، في زيارة تعارف لمناسبة استلام مهامها في لبنان.