لبنان

قائد الجيش استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

Lebanon 24
07-06-2021 | 06:56
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانّا فرونِتسكا، في زيارة تعارف لمناسبة استلام مهامها في لبنان.
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الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

جوزف عون

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