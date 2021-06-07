لبنان

"القوات اللبنانية "تتهم بيار الضاهر بتنفيذ حملة لصالح محور 8 آذار

Lebanon 24
07-06-2021 | 07:36
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جددت  "القوات اللبنانية"  في بيان اتهام المؤسسة اللبنانية للارسال ورئيس مجلس ادارتها بيار الضاهر بتنفيذ "حملة لصالح محور 8 آذار  لان القوات هي الوحيدة الصامدة في وجه محاولاته لتغيير وجه لبنان، فيما مَن يتكئ عليهم من حلفاء سقطوا ولم يعد بإمكانه الاتكاء عليهم في مشروعه للبنان آخر".

وجاء في البيان" في  سياق المهمة التي اتّخذها الضاهر على عاتقه، أطلّ البارحة الأحد الواقع فيه 6 حزيران 2021 بتقرير تفوح منه روائح الكذب والتضليل محاولا التذاكي هذه المرة من خلال عملية غشٍّ موصوفة مفادها أنّ "القوات اللبنانية" التي تهاجم التوظيف العشوائي وغير القانوني، هي نسخة طبق الأصل عن غيرها، عارضًا لبعض الوقائع التي أخرجها من إطارها ليس لهدف سوى الغش والتضليل. فلقد خلط الضاهر عن قصد بين وزارء الطاقة والاتصالات الذين فتحوا باب التوظيف في إداراتهم بحجّة الحاجة الملحّة، وهنا الفساد والتوظيف العشوائي، وبين بعض مَن تقدّموا بطلبات توظيف رسمية عندما تمّ الإعلان عن فتح باب التقدّم لبعض الوظائف".
 
 
 
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