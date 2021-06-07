عون طلب إعادة هيكلة قروض البنك الدولي للبنان

طبقا لما أورده" لبنان 24" قبل يومين عن اتصالات مكثفة اجرتها دوائر حكومية معنية مع البنك الدولي بهدف اعادة النظر بوجهة استخدام عدد من القروض الممنوحة للبنان، في ضوء الاولويات التي باتت اكثر الحاحا، فقد اشار البيان الاعلامي الصادر عن القصر الجمهوري اليوم الى ان "رئيس الجمهورية ميشال عون اثار مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور فريد بلحاج "إمكانية إعادة هيكلة القروض المعطاة من البنك الدولي للبنان والتي لم تستعمل بعد وذلك حسب الاولويات الطارئة"، فأبدى بلحاج تجاوبا مع الرغبة الرئاسية.