لبنان

عون طلب إعادة هيكلة قروض البنك الدولي للبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-06-2021 | 07:58
A-
A+
Doc-P-830852-637586747532817200.jpg
Doc-P-830852-637586747532817200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طبقا لما  أورده" لبنان 24" قبل يومين عن اتصالات مكثفة اجرتها دوائر حكومية معنية مع البنك الدولي بهدف اعادة النظر بوجهة استخدام عدد من القروض الممنوحة للبنان، في ضوء الاولويات التي باتت اكثر الحاحا، فقد اشار البيان الاعلامي الصادر عن القصر الجمهوري اليوم الى ان "رئيس الجمهورية ميشال عون اثار مع  نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور فريد بلحاج "إمكانية إعادة هيكلة القروض المعطاة من البنك الدولي للبنان والتي لم تستعمل بعد وذلك حسب الاولويات الطارئة"، فأبدى بلحاج تجاوبا مع الرغبة الرئاسية.
 
 
وكان "لبنان 24" تطرق الى هذه النقطة قبل يومين، ويمكن الاطلاع على الخبر كاملاً، من خلال الضغط هنا:

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:31 | 2021-06-07
12:26 | 2021-06-07
12:24 | 2021-06-07
12:19 | 2021-06-07
12:18 | 2021-06-07
12:13 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website