فهمي يشكر النائب ميشال الضاهر

توجه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بجزيل الشكر الى النائب ميشال ضاهر على قيامه بإصلاح آلة السكانر الموجودة في مرفأ طرابلس، على ان يتم نقلها الى مرفأ بيروت بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة مع وزارة المالية.

وثمن الوزير فهمي هذه اللفتة الانسانية التي من شأنها المساعدة في عملية ضبط التهريب في هذه الظروف الصعبة.

واستقبل فهمي في مكتبه في الوزارة، النائب جورج عقيص، وبحث معه في بعض الشؤون القانونية.



فرونتسكا