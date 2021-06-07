فهمي يشكر النائب ميشال الضاهر

توجه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بجزيل الشكر الى النائب ميشال ضاهر على قيامه بإصلاح آلة السكانر الموجودة في مرفأ طرابلس، على ان يتم نقلها الى مرفأ بيروت بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة مع وزارة المالية.
وثمن الوزير فهمي هذه اللفتة الانسانية التي من شأنها المساعدة في عملية ضبط التهريب في هذه الظروف الصعبة.
واستقبل فهمي في مكتبه في الوزارة، النائب جورج عقيص، وبحث معه في بعض الشؤون القانونية.
فرونتسكا
والتقى فهمي الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في زيارة تعارف، وتم التأكيد خلال اللقاء على "اهمية تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن لأنها مفتاح الحلول"، واتفق الطرفان على "متابعة الشراكة بين لبنان والأمم المتحدة وبرامجه كافة".
المشرفيه
وعرض مع وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور رمزي المشرفية في الموسم السياحي الواعد من المغتربين اللبنانيين والتنسيق الامني لحفظ الامن في مناطق الاصطياف.
مرتضى
كما التقى فهمي وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، وبحث معه في ملف الصادرات الزراعية الى المملكة العربية السعودية.
وقال مرتضى بعد الاجتماع: "قمنا بزيارة لمعالي وزير الداخلية المكلف بمتابعة ملف الصادرات الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتداولنا بكل الامور في شأن التوصل الى بر الامان، وكانت جوجلة ومتابعة من معاليه ومن معالي نائبة رئيس الحكومة واللجنة النيابية الاقتصادية ونتوقع من كل هذه الاجتماعات خيرا لاعادة التصدير بعد توفر آلة السكانر في مرفأ بيروت، وستعتمد آلية لوضع ضمانات تريح الاخوة في المملكة السعودية للحفاظ على امنهم المجتمعي الذي نحرص عليه، وستكون الآليات مهمة على الارض، ولم يوفر معاليه اي جهد، ونحن نشد على يديه، لعودة الامور الى طبيعتها".
بدوره، قال وزير الداخلية: "البحث تركز حول ملف الصادرات الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونحن كما سبق وذكرت ان الملف قسم الى قسمين عملاني ولوجستي، فعلى المستوى العملاني بدأنا بجهد وعمل استثنائي حيث تمكنا من ضبط كميات كبرى واطنان من حشيشة الكيف في صيدا، كما ضبطنا كمية كبرى من الكبتاغون في المطار كانت مهربة الى الدمام، فضلا عن ان العمل اللوجستي مهم ومساعد وبدأنا به وضعت كل الاجراءات على السكة الصحيحة، وسننقل آلة سكانر خلال ايام من الشمال الى مرفأ بيروت، ويجب ان نبذل قصارى جهودنا من مواطنين واجهزة امنية ومزارعين وجمارك لننقذ المواسم المقبلة بالتعاون سوية لما فيه مصلحة لبنان".