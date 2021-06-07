بري استقبل نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج بحضور المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه.كما استقبل الرئيس بري رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب بحضور عضو المجلس القاضي عوني رمضان .وبعد الظهر عرض رئيس المجلس النيابي الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال لقائه امين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان الذي غادر من دون الادلاء بتصريح.