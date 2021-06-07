عون "يسبح" في مياه سدّ بسري!

إستغربت مصادر سياسية متابعة تذكير رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور فريد بلحاج خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بموضوع إعادة احياء مشروع تمويل سد بسري "نظرا إلى الكلفة التي تكبدتها الدولة اللبنانية ثمن استملاكات واشغال بنى تحتية، ونظرا إلى أهميته الحيوية بالنسبة الى لبنان عموما وسكان العاصمة بيروت وقرى الساحل خصوصا"، وفق ما جاء في حرفية بيان قصر بعبدا.وذكرّت هذه المصادر رئيس الجمهورية بأن البلاد مقبلة على أزمة كهرباء غير مسبوقة، مع ما يترافق ذلك من حديث عن إنقطاع خدمة الإنترنت، وهي مشاكل تُضاف على أزمات سابقة ومستمرة، والمعاناة المتواصلة للمواطنين في معيشهتم اليومية، في الوقت الذي لا يرى فيه رئيس البلاد سوى سدّ بسري.وقالت هذه المصادر إن رئيس الجمهورية مهتم بسدّ بسري، على رغم الإعتراض الشعبي الواسع عليه، وكان على مستشاريه ان يطلعوه على ما إستجدّ في هذا الملف، الذي إعتبر مطوّيًا إلى غير رجعة.يذكر أن البنك الدولي كان أصدر منذ شهر تقريبًا بيانًا أشار فيه إلى أن لبنان يغرق ووصف الازمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان من بين "الازمات العشر وربما من بين الازمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن التاسع عشر.