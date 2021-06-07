لبنان

عون "يسبح" في مياه سدّ بسري!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-06-2021 | 15:28
A-
A+
Doc-P-830860-637586765920647472.jpg
Doc-P-830860-637586765920647472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستغربت مصادر سياسية متابعة تذكير رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور فريد بلحاج خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بموضوع إعادة احياء مشروع تمويل سد بسري "نظرا إلى الكلفة التي تكبدتها الدولة اللبنانية ثمن استملاكات واشغال بنى تحتية، ونظرا إلى أهميته الحيوية بالنسبة الى لبنان عموما وسكان العاصمة بيروت وقرى الساحل خصوصا"، وفق ما جاء في حرفية بيان قصر بعبدا. 
وذكرّت هذه المصادر رئيس الجمهورية بأن البلاد مقبلة على أزمة كهرباء غير مسبوقة، مع ما يترافق ذلك من حديث عن إنقطاع خدمة الإنترنت، وهي مشاكل تُضاف على أزمات سابقة ومستمرة، والمعاناة المتواصلة للمواطنين في معيشهتم اليومية، في الوقت الذي لا يرى فيه رئيس البلاد سوى سدّ بسري. 
وقالت هذه المصادر إن رئيس الجمهورية مهتم  بسدّ بسري، على رغم الإعتراض الشعبي الواسع عليه، وكان على مستشاريه ان  يطلعوه على ما إستجدّ في هذا الملف، الذي إعتبر مطوّيًا إلى غير رجعة. 
يذكر أن البنك الدولي كان أصدر منذ شهر تقريبًا بيانًا أشار فيه إلى أن لبنان يغرق ووصف الازمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان من بين "الازمات العشر وربما من بين الازمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن التاسع عشر.
 
 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:31 | 2021-06-07
12:26 | 2021-06-07
12:24 | 2021-06-07
12:19 | 2021-06-07
12:18 | 2021-06-07
12:13 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website