هذا ما طلبه مدير عام مؤسسة مياه البقاع من المواطنين

صدر عن رئيس مجلس إدارة – مدير عام مؤسسة مياه البقاع البيان التالي:نظراً للظروف الإستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد، والإنقطاع الحاد للتيار الكهربائي الذي يؤدي إلى تقنين حاد في خدمة المياه، وشح مادة المازوت والتي تؤثر سلباً على عملية تشغيل محطات الضخ التابعة للمؤسسة، وجرّاء الإرتفاع الدراماتيكي في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث وعدم القدرة على تحمّل كلفة قطع الغيار الضرورية واللازمة في أعمال صيانة الشبكات والمحطات التابعة لها،وحيث أننا على مشارف فصل الصيف مما يعني زيادة الطلب على المياه،وعليه، يطلب من جميع الإخوة العاملين في مؤسسة مياه البقاع، وكما عهدناكم دوماً، التفاني بالعمل وتحمل المسؤوليات لمواجهة هذه الازمة التي يمكن أن تطول، ولنكون على قدر المسؤولية، والتخفيف عن كاهل المواطنين وتأمين الخدمة بالقدر المستطاع، مطلوب من الجميع أن نحكّم ضمائرنا وإنسانيتنا بالتعاطي مع واجباتنا لكي نتخطى هذه الأيام الصعبة ونثبت للجميع جدارتنا على إدارة هذه الخدمة الحيوية التي انيطت بنا.ولأن الوضع دقيق وحساس، فإننا نناشد أهلنا في البقاع ضرورة التشارك والتعاون مع المؤسسة من خلال ترشيد استهلاك المياه وتفهّم تقنين خدمة المياه الناتج عن إنقطاع التيار الكهربائي، كما تأمل المؤسسة المبادرة إلى تسديد الرسوم وتحسسًا منها بالأعباء المعيشية والاجتماعية الصعبة، قد سمحت بتقسيط دفع الإشتراكات والاعفاء من الغرامات بما لا يثقل الأعباء على المواطنين.وتبقى رسالتنا أن الماء ثروة الحياة ... حق الإنسان ... وواجب للإستمرار