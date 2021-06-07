لبنان

أوهانيان بحثت في الاوضاع مع المطران أسادوريان

Lebanon 24
07-06-2021 | 08:55
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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان في مكتبها في الوزارة، المعاون البطريركي في بطريركية الارمن الكاثوليك سيادة المطران جورج أسادوريان.
وتم البحث بحسب بيان، في "الأوضاع العامة في البلاد والأوضاع الاجتماعية والإنسانية خصوصا، وسبل الوقوف إلى جانب أهلنا، وكذلك تم البحث في شؤون ترتبط بالكنيسة والصعوبات التي تواجهها في بعض المجالات ، كما تطرقا إلى الأوضاع السياسية ودعوة جميع المعنيين إلى تغليب مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر".
 
 
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