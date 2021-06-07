لبنان

ابواب مصفحة لحماية هذا المقر الرسمي (صور)

Lebanon 24
07-06-2021 | 08:45
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 أفادت المعلومات عن تركيب ابواب معدنية مصفحة عند مدخل سراي طرابلس الرئيسي، وتأتي هذه الاجراءات بعد التطورات الاخيرة التي شهدتها مدينة طرابلس من اعمال شغب وتخريب ورمي قنابل "مولوتوف" على مبنى سراي طرابلس من قبل محتجين.
 



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طرابلس

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