لبنان

دياب استقبل نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط

Lebanon 24
07-06-2021 | 09:51
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إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، المدير التنفيذي ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين وممثل لبنان في مجلس إدارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، بحضور الوزيرة زينة عكر.
وجرى البحث في آليات تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي بكل شفافية، لا سيما المشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعي الذي يستهدف الأسر اللبنانية الأكثر فقرًا.
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