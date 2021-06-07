لبنان

البزري: لبنان انتقل إلى المرحلة الثانية من التفشي الوبائي وبدأ يلامس الأولى

Lebanon 24
07-06-2021 | 10:19
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أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، إلى أن "لبنان انتقل بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، إلى المرحلة الثانية من التفشي الوبائي بعد أن كان في المرحلة الرابعة، وإلى المرحلة الأولى بالنسبة للوفيات بعد أن كان أيضا في المرحلة الرابعة، وهذا الإنتقال التدريجي للبنان من المرحلة الرابعة مرورا بالثالثة، ومنها إلى الثانية، وهو الآن بدأ يلامس المرحلة الأولى ما هو إلا دليل على قدرته على التعافي التدريجي من وباء الكورونا، وفي هذا دعوة إلى الجميع للاستمرار في الحيطة والحذر وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت".

وأشار إلى أن "تجاوز نسبة من تلقى اللقاح الـ 11 - 12% من عدد السكان في لبنان هو إنجاز صحي آخر، ففي حين تأمل منظمة الصحة العالمية بأن تصل مختلف الدول في العالم إلى نسبة تلقيح توازي الـ 10% من عدد سكانها بحلول شهر أيلول كحد أدنى مقبول، فإن لبنان تجاوز هذه النسبة في مطلع شهر حزيران، وإذا ما استمرت عمليات التلقيح بنفس الوتيرة الإيجابية فنسبة التلقيح سوف ترتفع باطراد مستمر ومعها مستوى المناعة المجتمعية".
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