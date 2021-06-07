لبنان

الطيران المدني يحذر من أكاديمية وهمية للتدريب.. إليكم المؤسسات المعتمدة

Lebanon 24
07-06-2021 | 10:23
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أصدر المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن البيان التالي:
 
توافرت معلومات لدى المديرية العامة للطيران المدني أن جهة غير معروفة عمدت في الاونة الاخيرة إلى الاعلان والترويج عن أكاديمية للتدريب على قيادة الطائرات وذلك دون الاستحصال على الموافقات والتراخيص القانونية اللازمة من قبل المديرية.
 
لذلك، يهم المديرية العامة للطيران المدني التحذير والتنبه من تلك المؤسسات الوهمية، وذلك تفاديا لاية عملية احتيال.
 
وللتنويه فإن أسماء مؤسسات التدريب المعتمدة من قبل المديرية العامة للطيران المدني اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي هي:
 
نادي الطيران اللبناني aero club of lebanon (fto)
شركة بيروت وينغز beirut wings (fto)
شركة open sky aviation (fto)
 
 
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