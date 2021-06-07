الجيش: توقيف مطلوبين في منطقة الليلكي - بعبدا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – بعبدا (ع.ر) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم إطلاق النار وسرقة وتجارة المسروقات والإتجار بالأسلحة الحربية وترويج العملة المزورة.كما أوقفت في المنطقة المذكورة كلاً من (ز.ز) و(ع.م) لارتكابهم جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها والسلب والسرقة. وقد ضُبط بحوزة الموقوفين كمية من المخدرات والذخائر الحربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.