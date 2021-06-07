71 إصابة بـ"كورونا" في لبنان.. ما جديد حالات الوفاة؟

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 541628.

وسُجلت 6 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 7769.