لبنان

كبارة: مجرد التفكير بنقل سكانر مرفأ طرابلس الى مرفأ بيروت جريمة موصوفة

Lebanon 24
07-06-2021 | 10:41
A-
A+
Doc-P-830908-637586845431170476.jpg
Doc-P-830908-637586845431170476.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النائب محمد كبارة في تصريح اليوم: "تنامت الى مسامعنا معلومات تقول بأن النائب ميشال ضاهر مشكورا قام باصلاح جهاز "السكانر" الموجود في مرفأ طرابلس، وذلك تمهيدا لنقله الى مرفأ بيروت بهدف تنشيط حركة الصادرات منه باتجاه دول الخليج".

اضاف:"إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فنقول لمن يعنيهم الأمر لا تتعبوا أنفسكم بالتفكير في هذا الأمر أو بالتخطيط له، لأنه لن يحصل، فمرفأ طرابلس هو مرفأ العاصمة الثانية الذي يشق طريقه نحو التقدم والتطور، ووجود جهاز "السكانر" فيه يعطيه مزيدا من المصداقية التي تتعزز يوما بعد يوم، لذلك فإن مجرد التفكير بنقل "السكانر" هو جريمة موصوفة، لن نقبل بها ولن نسكت عنها".

وختم: "وإذا كان مرفأ بيروت يحتاج لجهاز من هذا النوع، فلتبادر الدولة الى شرائه، ولتترك مرفأ طرابلس لمتابعة عمله بالشفافية المطلوبة".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:07 | 2021-06-07
15:58 | 2021-06-07
15:14 | 2021-06-07
15:03 | 2021-06-07
14:58 | 2021-06-07
14:25 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website