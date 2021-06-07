كبارة: مجرد التفكير بنقل سكانر مرفأ طرابلس الى مرفأ بيروت جريمة موصوفة

قال النائب محمد كبارة في تصريح اليوم: "تنامت الى مسامعنا معلومات تقول بأن النائب ميشال ضاهر مشكورا قام باصلاح جهاز "السكانر" الموجود في مرفأ طرابلس، وذلك تمهيدا لنقله الى مرفأ بيروت بهدف تنشيط حركة الصادرات منه باتجاه دول الخليج".اضاف:"إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فنقول لمن يعنيهم الأمر لا تتعبوا أنفسكم بالتفكير في هذا الأمر أو بالتخطيط له، لأنه لن يحصل، فمرفأ طرابلس هو مرفأ العاصمة الثانية الذي يشق طريقه نحو التقدم والتطور، ووجود جهاز "السكانر" فيه يعطيه مزيدا من المصداقية التي تتعزز يوما بعد يوم، لذلك فإن مجرد التفكير بنقل "السكانر" هو جريمة موصوفة، لن نقبل بها ولن نسكت عنها".وختم: "وإذا كان مرفأ بيروت يحتاج لجهاز من هذا النوع، فلتبادر الدولة الى شرائه، ولتترك مرفأ طرابلس لمتابعة عمله بالشفافية المطلوبة".