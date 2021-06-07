جولات لحماية المستهلك في الجومة.. محاضر ضبط بحق مخالفين

قامت وزارة الاقتصاد - مديرية حماية المستهلك، بمؤازرة من مكتب امن الدولة في الجومة، واستكمالا لحملاتها وملاحقتها المستمرة للمحتكرين، بجولات شملت محطات الوقود، حيث تم التأكد من بيع المحروقات في حال توفرها، بالأسعار الرسمية، وقد تم تنظيم محاضر بالمخالفين، كما وشملت الجولة بعض الافران في المنطقة.