قطع طريق "القبة" بالاتجاهين (صور)

أقدم عدد من الشبان على قطع طريق "مشروع القبة" في طرابلس بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة لبعض الوقت، احتجاجا على تردي الوضعين الاقتصادي والمعيشي، مما ادى الى زحمة سير خانقة في المحلة



وفي وقت لاحق أعيد فتح الطريق بالاتجاهين.