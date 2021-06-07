لبنان

قطع طريق "القبة" بالاتجاهين (صور)

Lebanon 24
07-06-2021 | 10:42
A-
A+
Doc-P-830912-637586849144795733.jpg
Doc-P-830912-637586849144795733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم عدد من الشبان على قطع طريق "مشروع القبة" في طرابلس بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة لبعض الوقت، احتجاجا على تردي الوضعين الاقتصادي والمعيشي، مما ادى الى زحمة سير خانقة في المحلة 

وفي وقت لاحق أعيد فتح الطريق بالاتجاهين.
 
 
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: إعادة فتح السير عند طلعة مشروع القبة طرابلس
lebanon 24
07/06/2021 23:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق مشروع القبة - طرابلس نزولاً وصعوداً في هذه الاثناء
lebanon 24
07/06/2021 23:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
دوريات للجيش في القبة - طرابلس لحفظ الأمن
lebanon 24
07/06/2021 23:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مجهول ألقى قنبلة في حي البقار في منطقة القبة في طرابلس وعلى الفور حضرت عناصر الجيش وبدأت التحقيقات
lebanon 24
07/06/2021 23:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

القبة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:07 | 2021-06-07
15:58 | 2021-06-07
15:14 | 2021-06-07
15:03 | 2021-06-07
14:58 | 2021-06-07
14:25 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website