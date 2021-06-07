فتفت: جهاز السكانر حق لمرفأ طرابلس ولأهل الشمال ولن نقبل بنقله

أشار النائب سامي فتفت في بيان، الى ان "النائب ميشال ضاهرقام مشكورا باصلاح جهاز "السكانر" الموجود في مرفأ طرابلس. ولكن بدأ الكلام من بعده فوراً عن وجود نية لنقل هذا السكانر، بعد اصلاحه، الى مرفأ بيروت لتعزيز حركة الصادرات فيه".

وقال: "اننا اذ نؤكد أن هذا الجهاز هو حق لمرفأ طرابلس ولأهل الشمال، ولن نقبل بنقله او استخدامه في أية فترة من الفترات خارج مرفأ طرابلس. ونؤكد سعينا الدائم للحفاظ على هذه المنشأة لما لها من أهمية ومردود إقتصادي على أهل الشمال عموما وأهل طرابلس تحديدا".

وطالب "القيمين بتعزيز إمكانات مرفأ طرابلس خصوصا بعد الدور الريادي الذي لعبه في الفترة السابقة، والابتعاد عن اتباع سياسة الكيدية".