بسبب النقص بالمستلزمات المخبرية.. مستشفى المعونات يتوقف عن إجراء الفحوصات

أعلنت ادارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل في بيان، انه "بسبب النقص الحاد في المستلزمات المخبرية في البلد، يتوقف المستشفى عن اجراء الفحوصات الخارجية في مختبره لتلبية حاجة مرضاه، وذلك إعتبارا من اليوم ولغاية ثلاثة ايام من تاريخه".