لبنان

بسبب النقص بالمستلزمات المخبرية.. مستشفى المعونات يتوقف عن إجراء الفحوصات

Lebanon 24
07-06-2021 | 11:42
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 أعلنت ادارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل في بيان، انه "بسبب النقص الحاد في المستلزمات المخبرية في البلد، يتوقف المستشفى عن اجراء الفحوصات الخارجية في مختبره لتلبية حاجة مرضاه، وذلك إعتبارا من اليوم ولغاية ثلاثة ايام من تاريخه".
 
 
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مستشفى المعونات

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