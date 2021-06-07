لبنان

مسؤول أميركي: ملتزمون بدعم الجيش اللبناني

Lebanon 24
07-06-2021 | 11:47
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أكّد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي "التزام الولايات المتحدة بمساعدة الجيش اللبناني نظراً لضرورة ذلك بشكل كبير".

وفي حديث لـ"النهار العربي"، قال ماكينزي: "سنواصل دعمنا للقوات المسلحة اللبنانية في كل الطرق المتاحة لنا".

وقبل أيام، قالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي دانا سترول إن الولايات المتحدة "ستزود القوات البحرية اللبنانية بدعم عسكري للوقوف في وجه التحديات"، مشيرة إلى أنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تريد الاستثمار في الجيش اللبناني لمواجهة تحديات الإرهاب على الحدود وفي مقدمتها الأخطار المتأتية عن تنظيم داعش".

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