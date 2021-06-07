24
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نواب "لبنان القوي" زاروا وزني.. هذا ما تطرق إليه البحث
Lebanon 24
07-06-2021
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى نواب تكتل "لبنان القوي" في بيروت نقولا صحناوي، ادغار طرابلسي وهاكوب ترزيان، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني في مكتبه في الوزارة، للاطلاع على مسار التعويضات للمتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.
واشار بيان للمكتب الاعلامي لصحناوي، الى ان "وزني شرح للوفد، ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد حرر 100 مليار ليرة لبنانية من مؤونته الخاصة في موازنة 2020، واضاف اليها مؤخرا 50 مليار ليرة من موازنة 2021 ويتم توزيع المستحقات للمتضررين". وأشار وزني الى ان "الرئيس عون طلب منه تحرير 50 مليار ليرة اضافية ايضا واعطى تعليماته لتحريرها".
وأصر الوفد، خلال الاجتماع، بحسب البيان، "على تسهيل وتسريع التنفيذ، كون الاهالي واصحاب المؤسسات التجارية بحاجة ماسة للتعويضات. وابدى وزير المالية بدوره تجاوبه واستعداده لتسهيل صرف المبالغ المستحقة".
كذلك طلب الوفد "تدخل الوزير مع الجهات كافة لصرف الاموال المجمدة لدى بلدية بيروت وقدرها 50 مليار، متمنيا تخطي الروتين الاداري لعدم التأخير، معلنا انه سيلتقي وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي للاستفسار عن التأخير الحاصل".
تابع
الأكثر قراءة
الصيفية ولعانة مع ملكة جمال لبنان .. شاهدوا مايا رعيدي بالمايوه على شاطئ البترون (صور)
Lebanon 24
الصيفية ولعانة مع ملكة جمال لبنان .. شاهدوا مايا رعيدي بالمايوه على شاطئ البترون (صور)
02:00 | 2021-06-07
07/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: أذهب الى بعبدا بشرط
Lebanon 24
الحريري: أذهب الى بعبدا بشرط
23:19 | 2021-06-06
06/06/2021 11:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي عوني "يبق البحصة"
Lebanon 24
قيادي عوني "يبق البحصة"
04:30 | 2021-06-07
07/06/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول مالي سابق يتوقع: "الدولار قد يصل إلى حدود المليون ليرة"
Lebanon 24
مسؤول مالي سابق يتوقع: "الدولار قد يصل إلى حدود المليون ليرة"
12:08 | 2021-06-07
07/06/2021 12:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "البليزر" والشورت.. كارلا حداد بفستان مثير على البحر يبرز جمالها (صور)
Lebanon 24
بعد "البليزر" والشورت.. كارلا حداد بفستان مثير على البحر يبرز جمالها (صور)
09:50 | 2021-06-07
07/06/2021 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:07 | 2021-06-07
جريمة تهزّ سعدنايل.. قتل شقيقته وزوجها قرب الجبانة
15:58 | 2021-06-07
الجيش: خرق اسرائيلي جديد قبالة رأس الناقورة
15:14 | 2021-06-07
نواف سلام: لتشكيل حكومة من المستقلين
15:03 | 2021-06-07
في عكار.. أم تخطف طفلها إلى سوريا!
14:58 | 2021-06-07
رسالة من نبيل نقولا إلى عون: لا مجال بعد الآن للتباطؤ
14:25 | 2021-06-07
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدّد "حزب الله".. ماذا قال؟
فيديو
مشهدٌ مرعب.. شاهدوا كيف انفجر الهاتف بيد هذا الشاب!
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. شاهدوا كيف انفجر الهاتف بيد هذا الشاب!
08:00 | 2021-06-07
07/06/2021 23:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد غريب جدا... جزيرة مغطاة بالبيوض! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد غريب جدا... جزيرة مغطاة بالبيوض! (فيديو)
14:00 | 2021-06-06
07/06/2021 23:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
على بعد مليار سنة ضوئية من الأرض.. انفجار هائل لنجم عملاق! (فيديو)
Lebanon 24
على بعد مليار سنة ضوئية من الأرض.. انفجار هائل لنجم عملاق! (فيديو)
11:00 | 2021-06-06
07/06/2021 23:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact