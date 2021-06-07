نواب "لبنان القوي" زاروا وزني.. هذا ما تطرق إليه البحث

التقى نواب تكتل "لبنان القوي" في بيروت نقولا صحناوي، ادغار طرابلسي وهاكوب ترزيان، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني في مكتبه في الوزارة، للاطلاع على مسار التعويضات للمتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.

واشار بيان للمكتب الاعلامي لصحناوي، الى ان "وزني شرح للوفد، ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد حرر 100 مليار ليرة لبنانية من مؤونته الخاصة في موازنة 2020، واضاف اليها مؤخرا 50 مليار ليرة من موازنة 2021 ويتم توزيع المستحقات للمتضررين". وأشار وزني الى ان "الرئيس عون طلب منه تحرير 50 مليار ليرة اضافية ايضا واعطى تعليماته لتحريرها".

وأصر الوفد، خلال الاجتماع، بحسب البيان، "على تسهيل وتسريع التنفيذ، كون الاهالي واصحاب المؤسسات التجارية بحاجة ماسة للتعويضات. وابدى وزير المالية بدوره تجاوبه واستعداده لتسهيل صرف المبالغ المستحقة".

كذلك طلب الوفد "تدخل الوزير مع الجهات كافة لصرف الاموال المجمدة لدى بلدية بيروت وقدرها 50 مليار، متمنيا تخطي الروتين الاداري لعدم التأخير، معلنا انه سيلتقي وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي للاستفسار عن التأخير الحاصل".