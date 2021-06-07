هجوم عنيف من باسيل على القوات... وهذا ما قاله عن سلاح حزب الله

رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “اتّفاق مار مخايل نجح في منع الفتنة وفشل في بناء الدولة”.وقال باسيل في حديث الى “النهار”: “ليس طبيعياً وجود سلاح غير سلاح الجيش باعتبار أنّ “هذا الوضع استثنائي لا يجب أن يستمرّ”.ولفت إلى أنه “لا يمكن لرئيس حزب القوات سمير جعجع أن يتحدّث عن الفساد بينما يمارس أكبر أنواعه من خلال تلقّي مالًا سياسيًا من الخارج”.