لبنان

التحركات تتجدّد في هذه المناطق.. قطع طرقات واحتجاج على تردي الأوضاع

Lebanon 24
07-06-2021 | 19:24
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شهدت مختلف المناطق اللبنانية تحرّكات شعبية، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتدهور قيمة العملة الوطنية. 
وفي طرابلس، قطع عدد من المحتجين الطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي "النور" لبعض الوقت، في حين أنّ محتجين آخرين أقدموا على قطع الطريق عند طلعة مشروع القبّة أيضاً، ثم أعادوا فتحها. 
ومع هذا، قام حشدٌ من المتظاهرين على قطع الطريق لبعض الوقت في قصقص – قرب جامع الخاشقجي في بيروت، في حين قام آخرون بقطع الطريق في محلّة كورنيش المزرعة وتحديداً بالقرب من جامع جمال عبد الناصر.
إلى ذلك، أفادت مندوبة "لبنان24" عن قيام حشدٍ من المحتجين بقطع الطريق عند ساحة إيليا – صيدا.
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