نائب "الاشتراكي" يحذر من "مغامرة خطيرة".. هذا ما قاله

غرّد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "حسابات إنتخابية وأخرى باطنية تدك ركائز البلد الواحدة تلو الأخرى، نخشى ان يكون الهدف تدميرا ممنهجاً تمهيداً لصيغة نظام آخر، إنها مغامرة خطيرة ستدخلنا في صراعات ومسلسل إفقار وفوضى، والأخطر بأن المخدر الطائفي يفعل فعله ويعمي البصيرة، لا حل الا بالضغط على المعطلين ضمن بيئتهم وإلا الخراب".