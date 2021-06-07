لقاء وحيد على جدول زيارة جنبلاط الى موسكو غداً

يتوجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الى موسكو غداً، في زيارة تم ارجاؤها الى ما بعد الانتخابات السورية.



وفي المعلومات، فإنّ الزيارة ستنحصر بموعد واحد مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.