الجميّل: لا حلّ إلاّ برحيلهم!

غرّد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل وكتب عبر تويتر:" لحماية مصالحهم الخاصة وتغطية فشلهم بتأمين الكهرباء، يستمرون باللجوء الى سياسات كارثية. أقرّوا اليوم إعطاء سلفة خزينة لشراء المحروقات من أموال اللبنانيين المحتجزة. وبذلك نستمر بدفع فاتورة كهرباء غير مؤمنة مرتين: مرة عبر دفع الفاتورة ومرة أخرى من ودائعنا. لا حلّ إلاّ برحيلهم".