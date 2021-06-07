النائب درويش شكر المعزين بوفاة والده

شكر النائب علي درويش "كل من قدم المواساة والتعزية بوفاة والده الحاج المهندس أحمد درويش"، وقال في بيان: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أفراد عائلتي، أتقدم بالشكر لكل من قدم لنا المواساة والتعزية بوفاة والدنا الحبيب، المغفور له باذن الله تعالى المهندس الحاج أحمد درويش، من رؤساء ورؤساء الطوائف ووزارء ونواب ومحافظين وسفراء وسياسيين وقادة امنيين، ورؤساء احزاب ورجال دين ونقباء وجمعيات ومؤسسات وفاعليات، وأهلنا وأحبتنا في طرابلس والشمال وبلدان الاغتراب، ونخص أهلنا في استراليا وكل من واسانا في مصابنا الأليم.



عظيم الشكر والإمتنان لكل من رفع يديه إلى السماء داعيا لله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه بجانب الأولياء والصالحين. وأسأل الله العلي القدير أن لا يريكم مكروه بأنفسكم ولا في من تحبون.عظم الله أجوركم".