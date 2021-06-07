إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة بشأن أزمة الكهرباء

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعاً وزارياً لبحث أزمة الكهرباء ضم الوزراء غازي وزني، ريمون غجر وطلال حواط.

وبعد الاجتماع صرح وزير الطاقة فقال: "بخصوص سلفة المئتي مليون دولار، وقّع دولة الرئيس وفخامة الرئيس قراراً استثنائياً بالسماح لمصرف لبنان فتح اعتمادات لشراء الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، وهذا يتطلب يومين أو ثلاثة لكي تفتح الاعتمادات وتدخل بواخر الفيول وبالتالي نعود لرفع التغذية إلى طبيعتها تدريجياً بشكل نستطيع من خلاله استخدام هذه السلفة لأطول مدة ممكنة إلى الصيف ريثما نجد حلولًا أخرى، ومن ضمنها استيراد الفيول من دولة العراق بأسعار جيدة وبدفع مؤجل أو من خلال تأليف حكومة جديدة".

وفي رده على سؤال حول نتيجة المفاوضات مع دولة العراق لاستيراد الفيول أجاب غجر: "زرنا العراق الإثنين الماضي وتفاوضنا مع وزارتي النفط والمالية والبنك المركزي، وهناك اتفاق بتزويدنا بخمسمئة ألف طن من الفيول الثقيل الذي سيستبدل بالفيول الذي نحتاجه في معاملنا، ولكن هناك موضوع تقني مالي وهو طريقة الدفع من خلال فتح حساب في البنك المركزي اللبناني لصالح البنك المركزي العراقي وهذه إجراءات تقنية ليست من ضمن اختصاص وزارة الطاقة بل من اختصاص وزاراة المالية والبنك المركزي في الدولتين وعند إنجاز هذه الإجراءات يمكننا استيراد الفيول العراقي في وقت قريب".