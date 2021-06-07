لبنان

تحركات في بيروت.. إليكم الطرقات المقطوعة

Lebanon 24
07-06-2021 | 20:20
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أقدم محتجون على قطع الطريق عند تقاطع فردان - عائشة بكار - دار الطائفة الدرزية.

كذلك قطع محتجون الطريق في ساحة الشهداء عند مسجد الامين، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
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