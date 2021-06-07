تحركات في بيروت.. إليكم الطرقات المقطوعة

أقدم محتجون على قطع الطريق عند تقاطع فردان - عائشة بكار - دار الطائفة الدرزية.



كذلك قطع محتجون الطريق في ساحة الشهداء عند مسجد الامين، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".