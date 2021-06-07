لبنان

نحاس: شراء البنزين والمحروقات من أموال الناس لن يستمر

Lebanon 24
07-06-2021 | 13:27
A-
A+
Doc-P-830963-637586945925997700.jpg
Doc-P-830963-637586945925997700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى النائب نقولا نحاس أن "شراء البنزين والمحروقات من أموال الناس لن يستمر"، رافضاً "استخدام كلمة رفع الدعم عن البنزين"، معتبراً أنّ الدعم يكون من أموال الدولة أما ما هو حاصل اليوم فهو أن الدفع جارٍ من أموال المودعين وهذا يُسمّى توزيعاً لهذه الأموال، "وهيدا ما بيقدر يكفّي وتوقفه حتمي".
وأكّد نحاس ضمن برنامج "المشهد اللبناني"عبر قناة "الحرة" مع الاعلامية ليال الاختيار أن لبنان يعيش أكبر مأساة في تاريخه، واصفاً ما يتعرّض له اللبنانيون اليوم بـ"الإرهاب السياسي"، وذلك "لأن المواطن يؤخذ رهينة للوصول الى أهداف خاصة في قضايا محاصصة سياسية وهذا إرهاب".
وفي الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان، قال نحاس: "كلنا شركاء في الجريمة فهناك 30 الى 40 مليار دولار ذهبت على دعم الليرة، و15 مليارا فوائد سلبية، و15 ملياراً عن الدولة. هكذا ذهبت الأموال، صُرفت جماعياً، كل الطبقة السياسية، كل الطبقة المصرفية، كل الشعب استفاد من الفوائد، لذلك كلنا شركاء في الجريمة".
 
وفي سياق متصل، اعتبر نحاس أنه في حال تم صرف الـ15 ملياراً المتبقية في المصرف المركزي فإن سعر الصرف سينفلت، ويعني أن لبنان انتهى.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:07 | 2021-06-07
15:58 | 2021-06-07
15:14 | 2021-06-07
15:03 | 2021-06-07
14:58 | 2021-06-07
14:25 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website