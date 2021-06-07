كنعان: "الكابيتال كونترول" يعلو على اي تعميم من مصرف لبنان

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث عبر محطة الـ"LBCI"، أن "الكابيتال كونترول يعلو على اي تعميم من مصرف لبنان، والمطلوب التعاون والعمل الجدي ليأخذ هذا التشريع مساره للتطبيق".وأضاف: "طالما ان هناك ارادة نيابية بالحسم لا شيء يطير الكابيتال كونترول، والرسالة واضحة بأن حقوق المودعين يجب ان تكون مضمونة بتشريعات، هناك مصلحة للبنان والمودعين باقرار الكابيتال كونترول وان نمنع الاستنسابية بالتحاويل والسحوبات".