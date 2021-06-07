نواف سلام: لتشكيل حكومة من المستقلين

رأى مندوب لبنان السابق لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام أنّ "عنوان الحكومة المقبلة يجب أن يكون حكومة مستقلين"، وقال: "هناك الكثير من الأشخاص المستقلين في لبنان ويجب بناء مجهود مشترك وهناك مساعٍ كبرى اليوم لإنتاج شيء ما في البلد".

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قال سلام أنه "لا يعتقد أنه التغيير في لبنان قد يحصل عن طريق الثورات أو الانقلابات العسكرية"، معتبراً أنّ "الممر الوحيد للتغيير الديمقراطي هو عبر الانتخابات".

وأضاف: "شعار كلن يعني كلن يحمل القليل من الشعبوية لكنه في مكانه من حيث أن لا أحد يجب أن يكون فوق المحاسبة".