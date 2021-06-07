لبنان

نواف سلام: لتشكيل حكومة من المستقلين

Lebanon 24
07-06-2021 | 15:14
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رأى مندوب لبنان السابق لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام أنّ "عنوان الحكومة المقبلة يجب أن يكون حكومة مستقلين"، وقال: "هناك الكثير من الأشخاص المستقلين في لبنان ويجب بناء مجهود مشترك وهناك مساعٍ كبرى اليوم لإنتاج شيء ما في البلد".

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قال سلام أنه "لا يعتقد أنه التغيير في لبنان قد يحصل عن طريق الثورات أو الانقلابات العسكرية"، معتبراً أنّ "الممر الوحيد للتغيير الديمقراطي هو عبر الانتخابات".

وأضاف: "شعار كلن يعني كلن يحمل القليل من الشعبوية لكنه في مكانه من حيث أن لا أحد يجب أن يكون فوق المحاسبة".

وتابع: "أحد المشاكل التي تواجه القضاء اللبناني هو تقييده سياسياً ونحن اليوم بحاجة إلى قضاء مستقل أكثر من أي وقت مضى لإعادة الثقة إلى الدولة وجذب الاستثمارات التي لبنان بأمس الحاجة إليها".
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