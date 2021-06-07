الجيش: خرق اسرائيلي جديد قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 7/6/2021 اعتباراً من الساعة 03.15 ولغاية الساعة 03.20، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالي 167 مترا.



تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".