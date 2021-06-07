توضيح من "الضمان" بشأن توقيف الموافقات الاستشفائية.. إليكم التفاصيل

قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في إتصال مع "الوكالة الوطنية للإعلام" إنه "لا مشكلة في الدخول المبرر إلى المستشفيات"، معلناً "أن الصندوق لم ولن يتوقف عن إعطاء الموافقات، إنما هذا الإجراء من شأنه ضمان إستمرار عمل القطاع الإستشفائي والمحافظة على صحة الناس وعدم الدخول غير المبرر الى المستشفيات".وأوضح كركي رداً على سؤال عن "البلبلة التي أحدثها ما وصف بالتعميم"، وفيه "أن الضمان أصدر تعميماً إلى جميع المسؤولين فيه لوقف إعطاء الموافقات الإستشفائية لكل الحالات غير الطارئة تحت المسؤولية القانونية، أن جل ما طلب في كتاب وجهه اليوم (الإثنين) الى رئيسة الأطباء في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، هو دراسة معمقة للملفات والمعاملات الاستشفائية المقدمة، بغية ترشيد دخول المضمونين المستشفيات من أجل المحافظة على استمرارية عمل القطاع، وبالتالي حماية أمن المواطنين الصحي وعدم اعطاء أي موافقة استشفائية لأي مضمون لا تستدعي حالته دخول المستشفى".وأوضح أنه "طلب إلى رئيسة الأطباء في كتابه ضبط الدخول غير المبرر إلى المستشفيات ودوام بعض الأطباء المراقبين في الصندوق".