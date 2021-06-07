لبنان

نصرالله لـ"الأنباء" الكويتية: الظروف لا تسمح بتشكيل حكومة أقطاب

Lebanon 24
07-06-2021 | 17:01
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أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، أن "مبادرة الرئيس نبيه بري مستمرة لأن لا بديل عنها، ولا مساعي اخرى لتقريب وجهات النظر بين بعبدا وبيت الوسط"، مؤكدا بالتالي ان "الرئيس بري متمسك بمبادرته، ولن يسمح لأي كان بإجهاض مهمته، لأن سقوط المبادرة التي هي آخر طلقة في جدار التعطيل، يعني قراءة الفاتحة على لبنان ومعه اللبنانيين، معتبرا ان الاستسلام في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخانق، هو بمنزلة تسليم البلد طوعا وإراديا للفوضى والمجهول، حيث لا يعود ينفع الند".

ولفت نصرالله في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية الى ان "المطلوب تحرير تشكيل الحكومة من سجن الانانيات، ووقف لعبة التلطي وراء حقوق الطوائف، علما ان ابناء الطوائف كل الطوائف دون استثناء، يتم اذلالهم وابتزازهم امام محطات الوقود، وداخل المستشفيات والصيدليات، وامام السفارات طلبا للهجرة وبحثا عن الامن والامان الاجتماعي، ما يعني من وجهة نظر نصرالله، ان عملية تشكيل الحكومة واقعة بين مطرقة الشبق للسلطة وسندان اللعبة الطائفية، إضافة الى المصالح الشخصية والخاصة".
المصدر: الانباء الكويتية
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