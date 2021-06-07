لبنان

فشل التشكيل معطوف على الغلاء المعيشي

Lebanon 24
07-06-2021 | 17:12
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قدّرت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية نسبة ارتفاع غلاء اسعار المواد الغذائية تحديدا، حتى اليوم الى 500 %".
واعتبرت ان "الفشل في تشكيل الحكومة، معطوفا، على الواقع المعيشي المستحيل، قد يؤدي الى صراع أهلي يقود الى عدم استقرار اقليمي، في ظل الوجود الكثيف للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، الذين لديهم مشكلاتهم الذاتية داخل المخيمات، وسط غياب مفهوم السيادة اللبنانية، كل ذلك، جعل البطريرك الماروني بشارة الراعي يطرح السؤال الكبير على المسؤولين عن هذا الوضع، كبارا وصغارا: هل في النية عدم اجراء الانتخابات النيابية في مايو المقبل، ثم الرئاسية في أكتوبر من السنة نفسها 2022؟ وهل المطلوب اسقاط لبنان بعد مائة سنة من تكوينه دولة مستقلة، ظنا منهم انهم احرار في إعادة تأسيسه من جديد؟
المصدر: الانباء الكويتية
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