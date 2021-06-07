لبنان

استقالة "التيار" طُوِيَت

Lebanon 24
07-06-2021 | 17:23
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يبدو ان استقالة التيار الوطني الحر من المجلس النيابي قد طويت بتمنٍّ من "حزب الله، كما تقول مصادر مواكبة للملف الحكومي عبر "القبس" الكويتية.
المصدر: القبس الكويتية
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استقالة

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