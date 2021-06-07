مورفين مؤقّت لإبعاد العتمة

قالت أوساط مراقبة لـ"اللواء" أن "المعالجات التي يتم اللجوء إليها في بعض الملفات تكاد تشبه إبر المورفين لأن اي حل نهائي يستدعي الابتعاد عن سياسة الترقيع المتبعة".واكدت الأوساط نفسها أن "ما من افق لأي مساعدات إلى لبنان قبل بلورة الصورة عن تأليف الحكومة".وهنا اشارت الى ان "ثمة قناعة أن تقطيعا للوقت يتم لتكون الحكومة الجديدة حكومة انتخابات. وهذه المسألة ليس مبتوت بها لدى البعض وربما المواقف السياسية المرتقبة في الأيام المقبلة من شأنها أن تشكل مؤشرا للمرحلة المقبلة ولا سيما ما يتعلق بالملف الحكومي برمته".